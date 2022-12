Sternenberg ZH: Raser (19) kommt in Kurve von Strasse ab und kracht in Baum

In Steinberg ZH ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Autounfall.

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in Sternenberg ZH ein Autounfall: Kurz vor 05.45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Schweizer mit einem Auto von Sternenberg in Richtung der Thurgauer Kantonsgrenze . Nach dem Weiler Gefell geriet er mutmasslich wegen massiv übersetzter Geschwindigkeit in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einem Baum, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.