Aarau: 19-jähriger McLaren-Fahrer fährt Motorradfahrer (68) ins Heck

Heftiger Crash mit einem McLaren: Wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag um 13.20 Uhr auf dem Staffelegg-Zubringer in Aarau. Zwischen der Aarebrücke und der Aarauer Telli hatte sich eine stockende Kolonne gebildet. Dabei fuhr der 19-jährige Lenker eines Sportwagens laut Polizeiangaben mit beträchtlicher Wucht auf einen davor befindlichen Motorradfahrer auf. Dieser sei danach gestürzt und unter der schweren Maschine liegen geblieben.