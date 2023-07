Basel: 19-Jähriger mit einem Schlag lebensbedrohlich verletzt

Am Samstagabend, gegen 17.50 Uhr, wurde ein 19-Jähriger am Unteren Rheinweg bei der Florastrasse lebensbedrohlich verletzt. Der junge Mann war stark alkoholisiert und sprach gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei eine am Rheinufer sitzende Gruppe an. Nach einem verbalen Disput, habe ein anderer Mann aus der Gruppe den 19-Jährigen geschlagen, woraufhin dieser bewusstlos zu Boden fiel. Die umgehend verständigte Sanität der Rettung Basel-Stadt musste den lebensbedrohlich Verletzten in die Notfallstation bringen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere die bei der Auseinandersetzung anwesenden Gruppenmitglieder werden gebeten, sich mit der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.