Utoquai in Zürich

19-Jähriger mit Messer schwer verletzt, 15-Jähriger festgenommen

Nach einem Angriff mit einer Stichwaffe musste ein 19-Jähriger notoperiert werden. Die Fahndung führte die Polizei zu einem 15-Jährigen.

Beim Utoquai am Zürcher Seebecken ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 23.30 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei in der Nähe des Seebads Utoquai durch einen Passanten angesprochen, wie es in einer Mitteilung heisst. Er teilte den Polizisten mit, dass soeben eine Person bei einer Auseinandersetzung verletzt worden sei.