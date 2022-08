Deutschland : 19-Jähriger mit Messerstichen getötet – jetzt wurde sein Bruder (15) verhaftet

In Deutschland sorgt ein mutmassliches Verbrechen für Aufsehen. Nach dem Tod eines 19-Jährigen steht dessen 15-jähriger Bruder unter Verdacht, den Jugendlichen erstochen zu haben.

In Essen hat die Polizei einen 15-Jährigen verhaftet, nachdem dessen Bruder (19) erstochen worden war. (Symbolbild)

In der Stadt Essen wurde am Dienstag ein 19-Jähriger mit mehreren Stichwunden aufgefunden.

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen in Essen ist dessen 15 Jahre alter Bruder in Untersuchungshaft gekommen. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass mehrere Stichverletzungen die Todesursache seien, teilte die Polizei mit. Ein Suizid könne ausgeschlossen werden.

In der Nacht zum Dienstag waren Polizei und Rettungsdienst um etwa 2.30 Uhr von Familienmitgliedern in eine Wohnung gerufen worden, in der sie den 19-Jährigen schwer verletzt vorfanden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.