Davos Monstein GR, 19.11.2020: Am Mittwochvormittag wurde ein vermisster 69-jähriger Mann tot aufgefunden. Nachdem der Senior am Dienstag nicht am Arbeitsplatz erschien, suchten die Kantonspolizei Graubünden sowie die Rega und die SAC Sektion Graubünden nach dem vermissten Mann. Kurz nach 10 Uhr wurde der Mann am Mittwoch auf rund 2300 Meter über Meer tot aufgefunden. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes führten, werden noch abgeklärt.

Schmerikon SG, 19.11.2020: Am Dienstagabend ist ein 19-Jähriger von drei unbekannten Männern geschlagen und ausgeraubt worden. Er wurde mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Raubüberfall ereignete sich vor dem Restaurant Bad am See in Schmerikon SG. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht nach Zeugen.

