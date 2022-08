St. Pelagiberg: 19-Jähriger prallt bei Überholmanöver frontal in entgegenkommendes Auto

Bei einem Autounfall in St. Pelagiberg TG wurden am Freitagmittag zwei Personen verletzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, war ein Autofahrer kurz vor 13.30 Uhr auf der Kantonsstrasse in Richtung Waldkirch unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er ausgangs Dorf das vorausfahrende Auto eines 33-jährigen Mannes überholen. Dabei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug einer 40-jährigen Frau.