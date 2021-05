Polizeikontrolle - 19-Jähriger rast mit 116 km/h durch die Stadt Zürich

Die Polizei führte am Mythenquai in Zürich eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Am Mythenquai im Kreis 2 in Zürich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Doch ein 19-jähriger Schweizer raste am Donnerstag um 1.30 Uhr mit 116 km/h am Messgerät vorbei, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilt. Da das Fahrzeug nicht angehalten werden konnte, wurde eine Fahndung eingeleitet.