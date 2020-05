Wileroltigen BE

19-Jähriger rast mit 205 km/h über A1

Im März wurde ein Auto mit 205 km/h auf der A1 bei Wileroltigen geblitzt. Jetzt konnte der Fahrer identifiziert werden.

Die Berner Kantonspolizei hat Mitte März auf der Autobahn A1 bei Wileroltigen BE ein Auto mit Tempo 205 gemessen. Unter anderem wegen der Corona-Massnahmen hat die Polizei erst Wochen später den Lenker identifiziert und einvernommen.

Es handelt sich um einen 19-jährigen Tessiner, wie sie und die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Freitag mitteilte. Der Mann wird sich nach den Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben. Auch droht ihm der Entzug des Führerausweises. Der junge Mann ist geständig.

Er war am 18. März in Richtung Kerzers FR unterwegs. Die Radarkontrolle erfolgte an einer Stelle, wo eine Maximalgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde gilt.