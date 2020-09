Die Polizei hat in Winterthur die Wohnungen zweier 19-Jähriger durchsucht und Schusswaffen gefunden. Die beiden Schweizer stehen im Verdacht, rechtsextremes Gedankengut zu pflegen und weiterverbreiten zu wollen.

Im August wurde bekannt, dass ein mutmasslicher Rechtsextremist an der ZHDK studiert. Studenten forderten mittels Petition die Schule dazu auf, ihn zu verbannen.

Mitte August sind die Wohnungen zweier 19-Jähriger in Winterthur durchsucht worden – laut Bericht handelte es sich bei einem von ihnen um den ZHDK-Studenten. Im Rahmen der Razzia wurden Schusswaffen sichergestellt. Beide Männer stünden im Verdacht, rechtsextremes Gedankengut zu pflegen und verbreiten zu wollen, hiess es damals seitens Polizei .

Rechtsextremen-Treffen in den Bergen

Wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt, kam es zwei Tage nach der Wohnungsdurchsuchung zu einer weiteren Razzia in einer Berghütte im Kanton Schwyz. Die Ermittler fanden Boxhandschuhe und Patronen – das Mitführen von Munition ist in der Schweiz jedoch legal. Insgesamt wurden sieben Personen kontrolliert, unter ihnen auch der Student, der mutmasslich die Neonazi-Zelle Eisenjugend anführt, sowie ein Mitglied des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood & Honour.