Mann sammelt 170’000 Franken für Pensionierung seiner Arbeitskollegin (81)

Damit kann sich Nola nun pensionieren lassen und will das per Anfang 2023 auch tun.

Der 19-jährige Devon Bonagura und die 81-jährige Nola Carpenter kennen sich von der Arbeit. Beide arbeiten in einer Walmart-Filiale in New Jersey. Vor ein paar Wochen sah Devon Nola zum ersten Mal im Pausenraum und war schockiert darüber, dass sie in ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand noch immer arbeitete. Wie sie ihm später erzählte, tat sie das, weil sie ihr Haus abbezahlen wollte.