Italien: 19-jähriger Schweizer Schüler erstickt beim Essen im Zug

Am Mittwoch erstickte ein Schweizer Schüler in einem italienischen Zug.

Am Mittwoch ist ein 19-jähriger Schweizer in einem Zug in der italienischen Toskana gestorben. Mit seinen Klassenkamerade zusammen war er im Rahmen einer Schulreise auf dem Weg von Roma nach Mailand. Kurz vor 14 Uhr sei ihm ein Bissen seines Essens im Hals steckengeblieben, worauf er erstickte, schreibt «La Repubblica». Jegliche Hilfe der anderen Passagiere soll zu spät gekommen sein.