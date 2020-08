Fehraltorf ZH

19-Jähriger stürzt mit Trottinett und wird schwer verletzt

In Fehraltorf ZH ist ein junger Mann mit einem Trottinett verunfallt. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Ein 19-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Fehraltorf bei einer Strassenschwelle mit seinem Trottinett gestürzt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.