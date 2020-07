Gossau

19-Jähriger traktiert am Boden liegenden 24-Jährigen

In der Nacht auf Sonntag kam es beim Bahnhof zu einer Schlägerei von zwei Männern. Ein 24-Jähriger musste verletzt ins Spital gebracht werden, sein 19-Jähriger Kontrahent wurde festgenommen.

Beim Bahnhof in Gossau SG kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit von zwei jungen Erwachsenen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen war am frühen Sonntagmorgen in der Nähe des Bahnhofs in Gossau SG unterwegs. Um 4.20 Uhr konnten die Polizisten aus der Ferne eine Auseinandersetzung wahrnehmen. Beim Bahnhof stellen sie fest, dass Personen versuchten zwei Streitende zu trennen. Ein 19-jähriger Mann wurde im Anschluss festgenommen. Ein fünf Jahre älterer Mann musste von der Rettung ins Spital gebracht werden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.