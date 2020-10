Vor Schiers GR kollidierten am Sonntag ein 19-jähriger Deutscher und ein 64-jähriger mit ihren Autos. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden mit. Der 19-Jährige fuhr am Mittag auf der Prättigauerstrasse in Richtung Landquart. Bei Schwellena geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Auto heftig, worauf er in die Leitplanke prallte.