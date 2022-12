Reinach BL: BMW von Junglenker (19) prallt in Tunnelwand

Der Unfall ereignete sich kurz nach der Einfahrt in den Reinachertunnel auf der A18 in Reinach BL.

Ein Überholmanöver führte am Sonntag kurz nach 19 Uhr zu einem Unfall auf der A18 in Reinach BL. Wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte, versuchte ein 19-Jähriger kurz nach der Einfahrt zum Reinachertunnel, ein anderes Auto zu überholen. Beim Beschleunigen und Ausscheren habe der Mann die Kontrolle über seinen BMW verloren, der ins Schleudern geriet.