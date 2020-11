Er wurde schuldig gesprochen und das Gericht ordnete ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen an.

Vor dem Bezirksgericht Horgen stand am Montag ein junger Mann wegen harter Pornografie.

Der Schweizer hatte ein Foto eines Mädchens, das in sexuell aufreizender Weise posiert, auf seinem Handy gespeichert und weitergeleitet.

Ein 19-jähriger Mann hat ein Bild mit einem offensichtlich minderjährigen Mädchen auf seinem Handy gespeichert. Dieses hatte er auf Snapchat erhalten. Das Mädchen posiert in sexuell aufreizender Weise und präsentiert dabei aufdringlich den Genitalbereich, wie in der Anklageschrift steht. Der junge Mann schickte das Foto im Februar 2020 über Snapchat an eine Drittperson.