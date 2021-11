Schwanden GL : 19-Jähriger versteckt mehrere hundert Gramm Heroin in Wald

Die Kantonspolizei Glarus konnte am Montag einen Dealer (19) festnehmen. Nebst Drogen versteckte er mehrere Tausend Franken Bargeld.

Am Montag verhaftete die Kantonspolizei Glarus in Schwanden GL einen Drogendealer (19). Bei der Durchsuchung der Wohnung, in der er untergebracht war, wurden mehrere Tausend Franken Bargeld sowie eine grössere Menge Streckmittel sichergestellt.

Weiter konnten in einem Waldversteck in Mitlödi mehrere Hundert Gramm Heroin mit einem

Marktwert zwischen fünf- und zehntausend Franken sichergestellt werden. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit in Glarus in Untersuchungshaft. Dem 19-jährigen albanischen Staatsangehörigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Weitere Ermittlungen laufen laut Kantonspolizei. Das Verfahren wird durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus geführt.