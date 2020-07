Zeuge alarmiert Polizei

19-Jähriger will nachts den See überqueren

Eine Aktion eines 19-Jährigen löste auf dem Untersee eine gross angelegte Suchaktion aus. Der junge Mann wollte von Horn (D) nach Berlingen TG schwimmen. Nach zwei Stunden konnte man ihn ausfindig machen.

Der Mann wollte am Freitagabend eine Seeüberquerung in Richtung Schweizer Ufer machen.

Der 19-Jährige entschied sich am Donnerstagabend, die Strecke zwischen Horn (D) und Berlingen TG schwimmend zurückzulegen. Die Distanz zwischen den beiden Gemeinden am Untersee beträgt gut zwei Kilometer.

Ein Anwohner in Horn beobachtete, wie der junge Mann um 20 Uhr seine Kleider zurückliess und sich in den Untersee begab. Als er den jungen Mann aus den Augen verlor und auch nicht mit dem Fernglas ausfindig machen konnte, alarmierte er die Polizei. Nach Angaben der Polizei Konstanz wurde sofort eine grosse Suchaktion gestartet, um den Mann zu finden. Rettungskräfte der deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei beteiligten sich an der Suche. Sogar eine Streife an Land hielt nach dem Schwimmer Ausschau.