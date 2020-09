Die niedersächsische Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen eigenen Beamten eingeleitet. Der Grund: Bei einem Einsatz verpasste er einem 19-Jährigen eine Ohrfeige. Da sich der junge Mann gerade in einer Videokonferenz befand, wurde die Szene gefilmt.

Noch ist nicht klar, was der 19-Jährige zum Polizisten gesagt hat, der mit zwei Kollegen am Freitagvormittag, wegen einer Ruhestörung alarmiert wurde. Die Empörung in den Sozialen Medien über den Aussetzer des Polizisten ist jedoch gross. Wie die «Frankfurter Rundschau» schreibt, soll der junge Mann anschliessend auf das Polizeirevier gebracht worden sein. Drei Stunden wurde er laut Aussage eines Zeuges festgehalten.