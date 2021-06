Novak Djokovic steht nach 0:2-Satzrückstand im French-Open-Viertelfinal

Erst im März dieses Jahres schaffte Musetti den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste. Vor dem French Open, dem ersten Major-Turnier überhaupt in seiner Karriere, noch als Nummer 76 im ATP-Ranking klassiert, wird der Teenager einen weiteren Sprung nach vorne machen. Im Viertelfinal trifft Djokovic nun auf Matteo Berrettini. Der 25-Jährige hatte am Montag kampflos die die Runde der letzten Acht erreicht, nachdem Roger Federer für die Partie Forfait erklärt hatte .

Musetti holt sich Satz 1 und 2

Im ersten Duell überhaupt auf der Tour gegen den Youngster kam der Serbe in den ersten zwei Sätzen nie wirklich auf Touren. Hatte er nach 2 Stunden und 17 gespielten Minuten zwar gleiche viele Punkte gewonnen wie Musetti, so lag er doch mit 0:2-Sätzen in Rückstand. Beide Durchgänge hatte der Teenager im Tiebreak für sich entschieden, wobei vor allem in der Kurzentscheidung des zweiten Satzes der 18-fache Grand-Slam-Sieger mit mehreren unerklärlichen Fehlern seinem Gegner den Satz praktisch schenkte.

Verletzung besiegelt Kehrtwende

Doch plötzlich änderte das Geschehen auf Court Philippe-Chatrier. Djokovic, der den Platz mitsamt Tasche nach dem zweiten Durchgang verlassen hatte, spielte wie verändert. Druckvoll, Winner um Winner, holte sich der Weltranglisten-Erste den dritten Satz in 24 Minuten mit 6:1 im Eilzugstempo, reihte Break an Break, Game an Game – deren 9 an der Zahl. Wollte Musetti zuvor in bisweilen traumhaften Ballwechseln praktisch alles gelingen, ging nach der 2:0-Satzführung beim 19-Jährigen nichts mehr. Strotzte er noch zu Beginn der Partie voller Selbstvertrauen und Souveränität, war davon in den Sätzen drei und vier nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen war nun er es, der den Court verliess. Allerdings um ein Medical Timeout zu nehmen und sich vom Physiotherapeuten behandeln zu lassen. Im vierten Satz hatte der Griff an die Adduktoren erfolgt. War es der Fünfsatz-Sieg in der dritten Runde, dem Musetti Tribut zollen musste?