Im Kampf getötet : 19-jähriges Biathlon-Talent fällt dem Ukraine-Krieg zum Opfer

Der Biathlet Yevhen Malyshev kämpfte für sein Vaterland und bezahlte mit seinem noch jungen Leben.

Freiwilliger Dienst

Malyshev stand in der Jugend-Nationalmannschaft der Ukraine. Vor zwei Jahren machte er eine Pause in seiner Sportlerkarriere und schrieb sich in den Militärdienst ein. Nun starb er im Kampf mit russischen Streitkräften in der Nähe von Charkiw.