Initiative in Luzern lanciert: 19 Luzerner Organisationen wollen Stimmrechtsalter 16

Die Allianz «Jung & engagiert» lancierte am Dienstag in Luzern die Volksinitiative zum Stimmrechtsalter 16.

In Luzern hat die Allianz «Jung & engagiert» am Dienstag die Volksinitiative für das Stimmrechtsalter 16 lanciert. Die Initiantinnen und Initianten inszenierten dazu vor dem Regierungsgebäude eine symbolische Abstimmung, bei der auch 16- und 17-Jährige teilnehmen konnten. Initiiert wurde das Begehren von vier Jungparteien: Junge Mitte, Junge Grüne, Juso und Junge Grünliberale. Diese setzen sich bereits seit Jahren für eine Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre ein.

Zürich und Uri sagten kürzlich Nein

«Unzählige 16- und 17-Jährige engagieren sich schon heute in Schüler*innenorganisationen und Jugendparlamenten», sagt Giulia Bucheli von der Schüler*innenorganisation der Kanti Alpenquai. Der Allianz gehe es darum, jüngeren Leuten eine Stimme zu geben. Laut Luca Boog, Präsident der Jungen Mitte spricht nichts gegen eine Herabsetzung des Alters: «Mit dem Stimmrechtsalter 16 wird niemandem etwas weggenommen», sagt er. Ähnlich klang es bei der Lancierung am Dienstag bei SP-Kantonsrätin Ylfete Fanaj: «Gerade in der heutigen Zeit ist es nötig, für Demokratie einzustehen, sie zu stärken und mehr Menschen an Entscheidungen zu beteiligen.»