Bundesliga: 19 Paraden! Yann Sommer stellt neuen Wunder-Rekord auf

«Ich bin froh, dass mir eine gute Leistung gelungen ist, so dass wir heute einen Punkt mitnehmen können», sagte Sommer bei Sky.

Was war das für ein Abend. Beim 1:1 zwischen Gladbach und Bayern München konnten sich die Gladbacher beim Nati-Goalie Yann Sommer bedanken, dass die Partie Remis ausging – und das Team sogar bis kurz vorm Ende am Sieg schnuppern durfte. Denn: Der 33-Jährige zeigte eine Wahninns-Leistung. Das beweist auch die Statistik.

So hat Sommer gemäss dem Datendienstleister Opta einen Rekord aufgestellt. Demnach wehrte der Schweizer 19 Torschüsse ab und damit so viele wie kein Bundesliga-Torwart seit Beginn der detaillierten Datenerfassung. Der Schweizer war mit seinem 266. Liga-Spiel zudem zum Rekordspieler seines Landes in Deutschlands höchster Spielklasse geworden.

«Guter Mann, der Yann!»

«Ich bin froh, dass mir eine gute Leistung gelungen ist, so dass wir heute einen Punkt mitnehmen können», sagte Sommer bei Sky. Der Torwart spielt seit 2014 für Mönchengladbach. Teamkollege Christoph Kramer sagte gut gelaunt: «Wir wissen, dass wir einen guten Torwart haben. Deswegen dürfen wir auch mal einen Schuss zulassen», sagte Kramer. «Guter Mann, der Yann!»

Bayern-Stürmer Thomas Müller meinte: «Das kennen wir ja nicht anders, dass der Yann Sommer das Spiel des Jahres gegen uns macht.» Sommer habe «nichts klatschen lassen, und auch bei den grossen Dingern war er zur Stelle». «Du brauchst hier in München einen Torwart, der mal auch die Unhaltbaren hält», so Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus. «Bayern München ist das Mass aller Dinge, aber man hat gesehen, dass man sie ärgern kann.»

Sommer kündigt Vertragsgespräche mit Gladbach an

Klar also, dass die Gladbacher den Nati-Star halten wollen. Zumal es in diesem Sommer auch Gerüchte um einen Transfer gab. So waren etwa Nizza und Manchester United an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert. Nun kündigte der Goalie höchstpersönlich an, dass er zeitnah mit den Verantwortlichen über seinen auslaufenden Vertrag reden wolle.

«Jetzt setzen wir uns zusammen in den nächsten Tagen, und dann werden wir informieren, wenn es etwas zu informieren gibt», sagte der Schweizer gegenüber Sky. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft am 30. Juni 2023 aus. Ob er verlängert, liess Sommer offen, er sagte aber: «Ich bin acht Jahre hier, wenn das nicht gut zusammenpassen würde, wäre ich lange nicht mehr hier.» Dass er die Borussia noch in diesem Transferfenster verlässt, erscheint jedoch angesichts seiner Worte nun definitiv unwahrscheinlich.