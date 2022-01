200 Feuerwehrleute im Einsatz : 19 Tote bei Wohnhausbrand in New York

Bei einem schweren Hausbrand im New Yorker Stadtviertel Bronx sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt.

Eine Feuer-Tragödie in New York mit vielen Toten und Verletzten: Bei einem Wohnhausbrand in der New Yorker Bronx sterben mindestens 19 Menschen.

In New York City kam es zu einem folgenschweren Brand.

Ein Grossbrand in einem Wohnhaus in der New Yorker Bronx hat mindestens 19 Menschen das Leben gekostet. Unter den Toten seien neun Kinder, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Stefan Ringel, ein ranghoher Berater von Bürgermeister Eric Adams, bestätigte die Zahl der Todesopfer. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt, 13 von ihnen seien noch in kritischem Zustand. Der New Yorker Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte am Sonntagnachmittag vor Reportern, dass die meisten Opfer schwere Rauchvergiftungen erlitten hätten.