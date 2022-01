Heftige Regenfälle in Brasilien : 19 Tote durch Erdrutsche und Überschwemmungen

Anhaltender Regen führt in Brasilien zu prekären Situationen. 500 Familien haben bereits ihr Zuhause verloren.

Mindestens 19 Menschen sind in Brasilien durch Erdrutsche und Überschwemmungen in Folge anhaltender heftiger Regenfälle ums Leben gekommen. Seit vergangenem Freitag hätten die Unwetter bereits 19 Todesopfer gefordert, unter ihnen sieben Kinder, hiess es in einer Mitteilung der Regierung des brasilianischen Bundesstaates São Paulo am Sonntag. Ausserdem gebe es neun Verletzte und vier Vermisste. Etwa 500 Familien hätten ihr Obdach verloren oder ihr Zuhause verlassen müssen.