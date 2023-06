Skyguide: Trotz 190’000 Franken Durchschnittslohn – der Schweiz gehen die Fluglotsen aus

In der Branche gibt es aber viel zu wenig Nachwuchs, wie SRF berichtet. Und das trotz fürstlichem Jahressalär, welches im Durchschnitt rund 190’000 Franken beträgt. Gearbeitet wird in einer 35-Stunden-Woche, dazu kommen bis zu sieben Wochen Ferien im Jahr. Wie SRF weiter schreibt, fehlen nun aber ab 2025 der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide an den Flughäfen in Zürich und in Genf 25 Lotsinnen und Lotsen.