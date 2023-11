Zürich: 90 Jahre Züri Fäscht: Die Highlights im Rückblick

Das Züri Fäscht wird es in seiner bisherigen Form so nicht mehr geben.

Nachdem die Organisatoren des Züri Fäschts am Donnerstagmorgen die Aufkündigung der Zusammenarbeit mitgeteilt haben, ist die Zukunft des Festes ungewiss. Der Stadtrat ist aber überzeugt, dass es auch in Zukunft ein Stadtfest geben wird. Wir machen einen kurzen Rückblick in die Geschichte des Züri Fäschts.