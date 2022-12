Lommis TG : 196 km/h statt 80 – Raser (18) muss Ausweis und Auto abgeben

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Donnerstag in Lommis TG einen Raser (18) aus dem Verkehr gezogen, der ausserorts mit 196 km/h unterwegs war.

Der Fahrausweis des 18-jährigen Italieners wurde gleich eingezogen. Der Raser wurde am Donnerstag erwischt, als die Kantonspolizei Thurgau am Nachmittag an der Hauptstrasse zwischen Affeltrangen und Lommis Geschwindigkeitsmessungen durchführte.