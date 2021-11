«Entscheidung über Leben und Tod» : 197 Staaten einigen sich auf Abschlusserklärung zum Weltklima

Die Verhandlungen mussten wegen Diskussionen über den Kohle-Ausstieg in die Verlängerung. Der gemeinsame Beschluss dürfte Klimaaktivistinnen und -Aktivisten jedoch nur teilweise zufrieden stellen.

Fast 200 Staaten haben an der Weltklimakonferenz COP26 teilgenommen. Am frühen Samstagabend unterzeichneten sie die Abschlusserklärung.

Sie haben sich unter anderem zum Ziel gesetzt in den kommenden Jahren aus dem Kohleabbau auszusteigen.

Knapp 200 Staaten einigten sich in einer Abschlusserklärung über gemeinsame Ziele, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Die Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow ist am Samstagabend zu Ende gegangen.

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow hat die Staaten der Welt erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Die am Samstag gebilligte Erklärung von rund 200 Staaten fordert zudem, «ineffiziente» Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Die Formulierung wurde allerdings in letzter Minute auf Druck von China und Indien abgeschwächt. EU-Kommissar Frans Timmermans äusserte seine grosse Enttäuschung darüber, würdigte die Forderung zum Kohleausstieg aber dennoch als «historisch». Der amerikanische Klimabeauftragte John Kerry hatte von einer «Entscheidung über Leben und Tod» gesprochen.