WM-Quali: 2:0-Sieg in Kroatien – Schweizerinnen lassen WM-Traum am Leben

Die Schweiz kommt auswärts in Kroatien zu einem 2:0-Erfolg und steht damit sicher in den Playoffs. Noch ist aber unklar, wie der Weg an die WM genau aussehen könnte.

Darum gehts Die Schweiz schlägt im vorletzten WM-Quali-Spiel Kroatien mit 2:0.

Damit hat die Nati Gruppenrang zwei bereits auf sicher.

Am Dienstag wartet in Lausanne zum Abschluss Moldawien.

Die Schweizer Nati darf weiter von der WM 2023 in Neuseeland träumen. Auswärts gegen Kroatien erfüllte das Team des scheidenden Trainers Nils Nielsen seine Pflicht und übt dank eines 2:0-Siegs zumindest etwas Druck auf Tabellenführer Italien aus.

In Karlovac bissen sich die Schweizerinnen am sehr defensiv ein gestellten Gegner lange die Zähne aus. Trotz insgesamt 13 Abschlüssen aufs kroatische Tor ging die Partie mit 0:0 in die Pause. Ramona Bachmann erlöste die Nati schliesslich in der 53. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss. Viola Calligaris (65.) sorgte wenig später mit dem 2:0 per Kopf für die Vorentscheidung.

Damit steht die Schweiz bereits vor dem letzten Quali-Spiel als Gruppenzweiter fest, am Dienstag geht es zum Abschluss in Lausanne gegen Moldawien. Sollte Italien zeitgleich zu Hause gegen Rumänien Punkte liegen lassen, wäre sogar noch die direkte Qualifikation möglich. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Schweizerinnen im Oktober in den Playoffs antreten müssen. Ob sie dort eine oder zwei Runden bestreiten müssen, steht erst nach Abschluss der Qualifikation definitiv fest.



