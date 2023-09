Super League: FCB-Frust wird immer grösser 

Auch weil dieser Ball nicht reinging, verlor der FCB. SRF

Darum gehts Der FC Basel verliert auswärts mit 2:3 gegen Aufsteiger mit 2:3.

In der Tabelle verbleibt der FCB auf dem Barrageplatz.

Trainer Timo Schultz: «Ich habe keine Lust, nach dem Spiel über Ambitionen zu sprechen.»

«Ein Sonntag zum vergessen», fasste die Social-Media-Abteilung des FC Basel die 2:3-Niederlage auswärts in Yverdon zusammen. In der Tat: Der FCB stand gegen den Aufsteiger neben sich und verdiente sich die Pleite. Nach sechs Spielen steht man nun erst bei vier Punkten und bleibt Vorletzter. Noch nie hatte der FCB in der Geschichte der Super League nach sechs Spielen so wenige Zähler auf dem Konto.

Die Fans in den sozialen Medien sind sauer. Auf X, ehemals Twitter, geben sie ihre Meinung ein. Ein User schreibt: «Gegen wen kann man denn in dieser Liga gewinnen? Mir fallen langsam keine Teams mehr ein.» Ein anderer meint: «Welche Ausrede hört man heute? Vier Wochen hatte man fast zum Trainieren, reicht das nicht?»

Ausreden gab es aber keine. Trainer Timo Schultz sagte gegenüber SRF: «Ich bin unzufrieden. Wir wollten die drei Punkte mitnehmen, jetzt ist der Rückstand sogar noch grösser geworden.» Eine genaue Erklärung für die Leistung hatte der Coach aber nicht. Angesprochen auf die grossen Ambitionen des Clubs, sagte der Deutsche: «Ich habe keine Lust, nach dem Spiel über die Ambitionen des FC Basel zu sprechen. Ich habe zu viele Sachen gesehen, die nicht gut waren, die wir ändern müssen. Das ist das Thema, nicht die Ambitionen des FC Basel.»

Dräger: «Haben keine Zeit»

Neuzugang Mohamed Dräger fand ebenfalls ganz klare Worte: «Wenn ich mir das Spiel nochmal ansehen würde, würde ich nach 15 Minuten ausmachen. Das war in allen Belangen zu wenig.» Dräger weiter: «Ich wüsste nicht, was ich herauspicken würde, wenn ich müsste, weil so viel schlecht war.» Er führte aus, dass es zwar Momente gab, in denen man sich hätte belohnen können, das wäre aber einfach nicht verdient gewesen.

Der Tunesier meinte weiter: «Unser Abwehrverhalten war beim zweiten Gegentor einfach ungenügend, einfach schlecht. Bei jedem langen Ball brannte sofort die Hütte.» Doch was will man nun besser machen, was möchte man ansprechen? «Wir haben keine Zeit, gross zu reden. Am Donnerstag geht es schon weiter mit der englischen Woche. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen – ich an erster Stelle.» Im Joggeli ist dann der FC Luzern zu Gast.