Bottmingen BL: «Guten Abend, haben Sie getrunken?»

Das Auto des Betrunkenen wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Er fuhr mit dem schwarzen Hyundai in vier parkierte Fahrzeuge.

Am Dienstag kurz vor Mitternacht kam es in Bottmingen zu einem Unfall.

2,4 Promille zeigte der Alkoholtest des Mannes an, nachdem er mehrere Autos, auch sein eigenes, geschrottet hatte. Laut einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 47-jährige Lenker am Dienstag kurz vor Mitternacht mit seinem schwarzen Hyundai in Bottmingen auf der Therwilerstrasse in Richtung Basel. Ungebremst fuhr er in die am rechten Strassenrand parkierten Fahrzeuge.