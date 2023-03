Credit Suisse: 2.50 Franken – CS-Aktie so tief wie noch nie 

Die Credit Suisse Aktie ist an der Schweizer Börse auf ein neues Allzeittief gefallen. Sie kosten aktuell gerade noch 2.50 Franken. Am Donnerstagmorgen wollte die Bank den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlichen. Daraus wurde aber vorerst nichts. Wie die Bank mitteilt, verzögert sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Grund ist eine Intervention der US-Börsenaufsicht.

Diese habe am Mittwochabend die Credit Suisse kontaktiert. Betroffen sind Fragen zum Cashflow in den Jahren 2020 und 2019. Die Credit Suisse sagt in der Medienmitteilung, die Intervention der US-Börsenaufsicht habe keine Auswirkungen auf die Zahlen des vergangenen Jahres.

Die Verzögerung des Berichts komme für die Bank zu einem heiklen Zeitpunkt. Sie erlebte den zweiten Jahresverlust in Folge, verlor langjährige Investoren wie Ex-Hauptaktionär Harris Associates und rechnet auch für 2023 mit einem Verlust. «Jetzt ist die CS wieder im schlechten Licht», sagt der Finanzprofessor Hans Geiger zu 20 Minuten. Er kann sich gut vorstellen, dass die US-Behörde absichtlich so spät reklamiert hat, um dem Schweizer Finanzplatz zu schaden, der eine Konkurrenz für New York sei. «Eine so kurzfristige Intervention hat einen seltsamen Beigeschmack, damit wird die CS lächerlich gemacht», so Geiger.