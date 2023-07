Bad Bellingen (D): 2,5 Promille im Blut und 4 Kinder an Bord

Eine Polizeipatrouille stoppte bei Bad Bellingen (D) am Samstag einen sturzbetrunkenen Autofahrer. Er hatte 2,5 Promille getankt und seine vier Kinder an Bord.

Am Samstagabend fiel einer Polizeistreife auf der Autobahn A5, kurz vor der Raststätte Bad Bellingen in Deutschland, ein Auto auf, das in Schlangenlinien fuhr. Dies teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mit. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde an der Tank- und Rastanlage zur Kontrolle angehalten. Ein deutlicher Alkoholgeruch, der von dem Mann ausging, führte zur Durchführung eines Alkoholtests. Bei dem 43-jährigen Fahrer ergab der Test ein Ergebnis von fast 2,5 Promille.