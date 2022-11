Hohe Räumungskosten: «Es ist ein weltweit einzigartiges Projekt»

Die Räumung des Munitionslagers Mitholz wird teuer. Am Mittwoch beantragt der Bundesrat beim Parlament nun einen Kredit in der Höhe von 2,59 Milliarden Franken. Bundesrätin Viola Amherd erklärt die Botschaft an National- und Ständerat um 14.45 Uhr in einer Medienkonferenz. Auch der Berner Regierungsrat Philippe Müller und Roman Lanz, Gemeindepräsident Kandergrund nehmen an der Konferenz teil.