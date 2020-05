Zu schlecht gesichert

Pistenchef wegen Tod von 13-Jähriger schuldig gesprochen

Ein Mädchen (13) verstarb 2015, nachdem es beim Ski-Unterricht in Adelboden unglücklich stürzte. Das Gericht verurteilte nun den Pistenverantwortlichen wegen fahrlässiger Tötung.

Nach dem tödlichen Skiunfall eines Mädchens in Adelboden hat das Regionalgericht in Thun den Pistenverantwortlichen am Mittwoch wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen.