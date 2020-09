2500 Getestete : 2,8 Prozent der Zürcher Schüler haben Corona-Antikörper

Eine Studie der Universität Zürich hat eine Studie zu Coronainfektionen an Zürcher Schulen veröffentlicht. Schüler waren demnach ähnlich vom Coronavirus betroffen wie Erwachsene.

Demnach kam es in der Zeit vor den Sommerferien zu keiner Häufung von Coronainfektionen an Zürcher Schulen oder innerhalb von Klassen, wie die Universität Zürich am Donnerstag mitteilte. Je nach Gemeinde und Schule bewegt sich die Zahl zwischen 1,0 und 4,5 Prozent und ist damit ähnlich gross wie bei zufällig ausgewählten Erwachsenen derselben Region. Mädchen und Knaben waren gleichermassen betroffen.