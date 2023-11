2. Bundesliga: Peter Knäbel schmeisst auf Schalke hin

Manchester City hat die Chance verpasst, die Tabellenführung in der Premier League auszubauen, und erstmals in dieser Saison unentschieden gespielt. Beim FC Chelsea kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola am Sonntag in einem spektakulären Spiel zu einem 4:4. Der ehemalige Dortmunder Erling Haaland traf in London mal wieder doppelt. Auch Nati-Star Manuel Akanji schoss ein Tor.