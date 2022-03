: 2. CVP-Sitz auch intern umstritten

Der Druck

auf die CVP-Bundesräte nimmt weiter zu: Auch FDP-Bundesratskandidat Franz Steinegger und selbst CVP-Politiker haben sich für eine stärkere SVP-Vertretung ausgesprochen.

«Wenn ich mir überlege, was für die FDP und die Fraktion von Vorteil ist, dann ist es nicht unvernüftig, wenn man die Vorschläge der SVP sorgfältig anschaut», sagte Steinegger der «NZZ am Sonntag». Die CVP müsse einen Sitz abtreten. Er erwarte, dass sich SVP-Mann Christoph Blocher in die Landesregierung einbinden lasse.