Die Vorgabe an die Schweizer Delegation an den Paralympics war sechs Medaillen. Nach knapp einer von zwei Wochen hat die Schweiz bereits vier Auszeichnungen eingeheimst.

Medaillen-Segen in Tokio : 2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze – was zeigen Schweizer Paralympics-Cracks noch?

1 / 8 Da muss die Freude raus bei Rollstuhlfahrer Marcel Hug. Getty Images Der Thurgauer gewann Gold über 5000 m. freshfocus Damit will sich der 35-Jährige aber nicht begnügen. AFP

Darum gehts Die Schweizer Delegation hat an den Paralympics bereits vier Medaillen gewonnen.

Als Vorgabe waren sechs Auszeichnungen genannt worden.

Auch in der zweiten Woche sind noch Medaillenchancen vorhanden.

Noch keine Woche sind die Paralympics in Tokio alt und die Schweizer Delegation (13 Frauen und sieben Männer) hat bereits vier Medaillen eingeheimst. «Wir erhoffen uns sechs Medaillen», hatte Chef de Mission Roger Getzmann vor Beginn der Spiele vorgegeben. In Rio 2016 waren es noch fünf Medaillen, in London 2012 sogar 13. Die Schweizer Athletinnen und Athleten sind also auf gutem Weg, in der zweiten Woche zumindest 2016 und die Vorgabe zu knacken.

Bisher heimste bei den Männern erst Marcel Hug eine Medaille ein, im Rollstuhlfahren über 5000 m sicherte er sich Gold. «Es ist eine Erleichterung, denn ich wollte auch zeigen, wie gut der neue Rennrollstuhl ist. Ich bin extrem dankbar dafür und danke auch allen, die mich im schwierigen Corona-Jahr unterstützt haben», sagte «Swiss Silver Bullet», wie der Thurgauer auch genannt wird.

Schär doppelte gleich nach

Bei den Frauen musste sich Rollstuhlfahrerin Manuela Schär über 5000 m zuerst mit Silber begnügen. «Es ist eine Mega-Erleichterung für mich. Die Anspannung war gross und jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen», sagte die Schweizer Fahnenträgerin danach. Und Schär weiter: «Für mich war es wichtig, die Paralympics gut zu starten. Ich wusste, dass ich parat bin, aber es ist gut dies auch zu zeigen.» Die 36-jährige Schär konnte sich aber nochmals steigern und holte nur einen Tag später doch noch die goldene Auszeichnung. Nach ihrem Triumph über 800 m war sie sehr emotional: «Ich bin unglaublich glücklich und die Emotionen sind extrem.»

Nur kurz zuvor hatte Catherine Debrunner, ebenfalls über 800 m, aber in einer anderen Kategorie, die Bronzemedaille geholt. Für sie war es die erste Auszeichnung überhaupt an Paralympics gewesen. «Ich habe extreme Freude an dieser Bronzemedaille», bilanzierte die 26-jährige Thurgauerin.

Schafft auch Hug eine zweite Medaille?

Hug hat in der Nacht auf Dienstag die Chance, sich eine weitere goldene Auszeichnung zu sichern. Über 1500 m gehört der Schweizer zu den Favoriten auf den Titel. Mit einer Zeit von 2:54,63 Minuten stellte Hug in der Qualifikation für den Final nicht nur die schnellste Zeit auf, sondern auch einen paralympischen Rekord.

Zu den heissen Eisen im Kampf um weitere Schweizer Medaillen gehört auch ein 63-Jähriger. Heinz Frei strebt in Tokio seine ingesamt 35. Paralympics-Medaille an. Frei wird im Paracycling (mit Handbike) teilnehmen. Er startet im Zeitfahren über 25 Kilometer (in der Nacht auf Dienstag), im Strassenrennen über 80 Kilometer (am Mittwoch) und in der Teamstaffel von drei Athleten, die je zwei Kilometer mit Ablösung fahren (am Donnerstag). «Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und dass ich in meinem Alter nochmals teilnehmen darf, ist tatsächlich aussergewöhnlich. Mein Kopf weiss, wie es gehen soll, und ich habe gemerkt, dass mein Körper noch liefern kann», sagte Ausnahmekönner Frei vor den Spielen.