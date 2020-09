In Novazzano fand am 1. September ein Grossaufgebot statt, nachdem ein 2-Jähriger aus einer Kinderkrippe verschwand.

Eine Mutter aus der Ortschaft Novazzano unweit von Mendrisio hat am Dienstag einen echten Albtraum erlebt: Ihr zweijähriger Sohn war aus seinem Bettchen gestiegen und aus der Kinderkrippe verschwunden. Eine Mitarbeiterin schlug sofort Alarm . D ie Polizei rückte mit mehreren Einheiten und sogar mit Spürhunden aus. Wenig später entdeckten Beamten den Kleinen in einem nahe gelegenen Wald.

Wenig später konnten dann alle aufatmen: Nicht weit von dem Gebäude entfernt, bei einem Waldeingang, fanden zwei Polizisten den Buben. « Sie trugen ihn im Arm, seine Windel und das T-Shirt waren voller Schlamm. In dem Moment kamen auch mir Tränen in die Augen. Zum Glück lief am Schluss alles gut », so der Leser-Reporter.