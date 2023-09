Luxus-SUV für 400'000 Franken – «unglaublich, wie viel Geld manche haben»

So gut verkaufen sich Lamborghinis und Rolls Royce

Lamborghini hat letztes Jahr 189 Autos an seine vier Händler in der Schweiz ausgeliefert. Neu gibt es einen fünften Händler in Lugano. Doch warum die lange Wartefrist, produziert Lamborghini zu wenig? «Nein, Luxusmarken und -produkte und insbesondere Lamborghini produzieren immer weniger als die Nachfrage», so Lamborghini. Das Werk sei voll ausgelastet, man habe die Auslieferungen um über 30 Prozent erhöht.