Ab Juni 2024: 2 Liter Flüssigkeit erlaubt – britische Flughäfen lockern Vorschriften massiv

Das britische Verkehrsministerium hat am Donnerstag die grösste Änderung an den Flughafen-Sicherheitsvorschriften seit Jahrzehnten verkündet. Auch an Schweizer Flughäfen könnten sich die Dinge ändern.

1 / 4 Dank neuer Technologie dürfen Passagiere an britischen Flughäfen in Zukunft bis zu zwei Liter Flüssigkeit mit sich führen. IMAGO/i Images Dank den neuen 3D-Scannern sollen sich auch die Wartezeiten drastisch verkürzen. imago images/YAY Images Ausserdem müssen Passagiere in Zukunft ihre Laptops und Tablets beim Scan nicht mehr aus dem Gepäck entfernen. IMAGO/Wavebreak Media LTD

Darum gehts Neue 3D-Scanner sorgen für einige Lockerungen an britischen Flughäfen.

In Zukunft können Passagiere bis zu zwei Liter Flüssigkeit transportieren und müssen Laptops und Tablets nicht mehr aus dem Gepäck entfernen.

Auch der Zürcher Flughafen liebäugelt mit der neuen Technologie.

An britischen Flughäfen werden sich die Sicherheitsregeln umfassend ändern. So dürfen Passagiere in Zukunft bis zu zwei Liter Flüssigkeit mit sich transportieren – eine drastische Erhöhung von den bislang erlaubten 100 Millilitern. Ausserdem müssen die Flüssigkeitsbehälter nicht mehr in den typischen durchsichtigen Säckchen verpackt werden.

Das teilt das britische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Die Regeln sollen ab Juni 2024 in Kraft treten. Verantwortlich für die Regeländerungen sind innovative 3D-Scanner, mit denen die Sicherheitskräfte in Zukunft auf einzelne Gegenstände im Reisegepäck heranzoomen können. Der Scanner wird seit 2017 am Londoner Flughafen Heathrow und seit einigen Jahren am Flughafen Schipol in Amsterdam und an mehreren US-Flughäfen getestet, wie Euronews.com berichtet.

Auch der Zürcher Flughafen ist interessiert

Dank dem Scanner müssen Passagiere in Zukunft auch ihre Laptops und Tablets nicht mehr aus den Taschen herausnehmen. Der britische Verkehrsminister Mark Harper verspricht sich von der Technologie auch ein deutliches Verkürzen der Wartezeiten und eine erhöhte Sicherheit an den Flughäfen.

Auch am Zürcher Flughafen ist das Interesse gross: Wie die Medienstelle des Flughafens auf Anfrage von «Watson» mitteilt, sei man dort schon seit 2019 an der Technologie interessiert. Durch die Corona-Krise hätten sich die Pläne verschoben. Dennoch plant man auch dort, schon bald die ersten Testanlagen einzuführen. So könnten auch Schweizer Reisende bald in den Genuss der Technologie kommen.