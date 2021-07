Tote Frauen im Maisfeld - 2 Männer liessen Sara und Hanan sterben – aus Angst vor Deportation

In der Nähe dieses Feldes in San Giuliano Milanese wurden am 3. Juli 2021 zwei Marokkanerinnen tot aufgefunden.

Sara El Jaafari (28) und Hanan Nekhla (32) waren nicht alleine, als sie von einem landwirtschaftlichen Gefährt auf einem Maisfeld bei San Giuliano in der Nähe von Mailand überfahren wurden. Die beiden Marokkanerinnen waren am Freitagabend in Begleitung zweier Männer im Alter von 21 und 35 Jahren , auch beide aus Marokko, um in dem dichten Maisfeld ungestört Drogen zu konsumieren und zu übernachten.