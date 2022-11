Powerball : 2 Milliarden Dollar – höchster Jackpot aller Zeiten in den USA geknackt

2,04 Milliarden Dollar gehen an eine Person in Kalifornien.

In den USA ist ein Jackpot der Lotterie Powerball in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar geknackt worden. Der siegreiche Spielschein sei im US-Bundesstaat Kalifornien gekauft worden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Zahlen darauf: 10, 33, 41, 47, 56 und als Zusatzzahl 10. Es handele sich um die höchste Jackpot-Summe in der Geschichte der seit 1992 bestehenden Lotterie, hiess es von den Veranstaltern.