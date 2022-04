Schweiz rüstet auf: 2 Milliarden mehr pro Jahr – Schweizer Armee schreibt Waffen-Wunschliste

Am 9. Mai berät der Nationalrat anlässlich des Ukraine-Kriegs in einer Sondersession über Rüstung. Dabei wird über eine Erhöhung der Armeeausgaben von 5 auf 7 Milliarden Franken diskutiert, wie der «Tagesanzeiger» am Freitag berichtet. Die Zeitung weiss aus internen Dokumenten, wie die Schweiz in Zukunft aufrüsten will. Die Liste der Einkaufswünsche von Verteidigungsministerin Viola Amherd und dem Schweizer Militär umfasst mehr Fahrzeuge, bessere Ausrüstung und neue Waffensysteme.