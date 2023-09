2. Cup-Runde: Meister YB muss lange zittern und feiert Last-Minute-Sieg

Erst kurz vor Schluss erlöste der Kongolese Silvère Ganvoula YB, er traf in der 90. Minute zum 1:0-Endstand, er brauchte nach einem schönen Pass von Donat Rrudhani den Ball auf der Linie nur noch einzuschieben. In der 84. Minute hatten die Fans in Gelb-Schwarz ein erstes Mal gejubelt. Doch das Tor von Stürmer Cedric Itten zählte wegen eines Offsides nicht.

In der zweiten Partie stand Super-League-Aufsteiger Lausanne-Ouchy in Wil kurz vor dem Sieg. Der Spanier Ismaël Gharbi erzielte in der 58. Minute das 1:0, das hatte bis zu 96. Minute Bestand. Dann trafen die St. Galler durch Aaron Appiah zum Ausgleich. So kam es zur Verlängerung. Da es dort keine Entscheidung gab, musste das Penaltyschiessen her.