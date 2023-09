2. Runde: Nächste Cupüberraschung – Rapperswil kegelt Super-Ligist raus

Nächste Überraschung durch Rapperswil

Mit GC hatte es am Freitag zum Auftakt der zweiten Cuprunde den ersten Vertreter aus der Super League erwischt. Die Zürcher unterlagen in Sion 0:3 und schieden aus. Einen Tag später erging es Yverdon ähnlich. Nur dass die Waadtländer an einem noch grösseren Underdog scheiterten. Rapperswil-Jona aus der Promotion League düpierte Yverdon dank eines Treffers von André Ribeiro in der 65. Minute. Der Favorit von Trainer-Routinier Marco Schällibaum konnte das Aus nicht mehr abwenden.