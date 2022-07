Altstätten SG: 2 schwere Unfälle auf derselben Strasse innerhalb 24 Stunden – 3 Verletzte

In Altstätten SG ist es am Sonntagmittag auf der Kriessernstrasse zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Ein 67-jähriger und ein 39-jähriger Autofahrer mussten ins Spital gebracht werden, nachdem ihre Autos heftig kollidierten.